Academia Portuguesa de Cinema critica demolição do antigo Cinema Paris em Lisboa

A Academia Portuguesa de Cinema criticou esta segunda-feira a Câmara Municipal de Lisboa por ter decidido demolir o antigo Cinema Paris e pediu "uma estratégia nacional para os cinemas de proximidade".

Em comunicado, a academia considera que a decisão camarária revela "uma ausência de visão estratégica relativamente ao papel dos cinemas de rua na vida cultural das comunidades e no desenvolvimento do setor cinematográfico nacional".

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Para a academia, a existência de "uma rede de cinemas de rua e de proximidade é também uma condição essencial para a divulgação e sustentabilidade do cinema português".

"Sem espaços dedicados à diversidade de programação, reduz-se a capacidade de os filmes nacionais chegarem aos públicos, limita-se a formação de novos espectadores e enfraquece-se toda a cadeia de valor do setor audiovisual", refere em comunicado.

A Câmara de Lisboa aprovou no passado dia 17 a demolição do antigo Cinema Paris, na freguesia da Estrela, que se encontra "em avançado estado de degradação", para construir um novo edifício, com 19 fogos de habitação.

Inaugurado em 1931 na Rua Domingos Sequeira, o antigo Cinema Paris encerrou definitivamente em 1985 e está devoluto há mais de quatro décadas, sendo propriedade da empresa Sociedade Geral de Cinema que quer construir um prédio.

A demolição do edifício é fundamentada nos pareceres emitidos pelas entidades competentes, destacando-se a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, que em 2019 emitiu parecer favorável à desafetação do uso de equipamento.

A Academia Portuguesa de Cinema lamenta a "perda irreparável de um edifício com significado histórico, cultural e identitário para a cidade".

Em Lisboa, a exibição comercial de cinema acontece, sobretudo, em contexto de centros comerciais, mas ainda existem algumas salas com uma programação regular diária e que tem acesso direto à rua, nomeadamente o Cinema Ideal, o Cinema Nimas e o City Alvalade.

Há ainda a Sala Fernando Lopes, dentro da Universidade Lusófona.