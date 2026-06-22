Calor. Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso laranja até terça-feira

Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão sob aviso laranja até terça-feira, mantendo-se 11 distritos sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os três distritos do norte interior de Portugal continental viram o IPMA elevar o aviso amarelo, existente para o fim de semana, para laranja até às 18:00 horas de terça-feira, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima, passando a amarelo até quarta-feira.

Depois de terça-feira, o aviso nestes três distritos vai passar a amarelo, até às 18h00 de quarta-feira.

O IPMA avisou ainda para a possibilidade de trovoadas em Castelo Branco, Bragança, Viseu e Guarda.

Outros 11 distritos seguem sob aviso amarelo, até às 18h00 de terça-feira devido ao calor: Braga, Portalegre, Coimbra, Castelo Branco, Beja, Viana do Castelo, Santarém, Setúbal, Porto, Évora e Viseu.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, representando o terceiro nível de gravidade numa escala de quatro e significa que o tempo está perigoso, exigindo grande atenção e preparação.

Só os distritos de Aveiro, Leiria, Lisboa e Faro encontram-se, para já, sem avisos meteorológicos.

O IPMA alertou na sexta-feira que as temperaturas iriam subir a partir desta segunda-feira em Portugal continental, com valores que podem chegar a 42ºC. .