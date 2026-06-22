Calor. Diretores de escolas públicas defendem suspensão das atividades letivas

A Associação de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas defende, esta segunda-feira, a suspensão das atividades letivas no pré-escolar e primeiro ciclo, por causa das altas temperaturas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém nesta segunda-feira o aviso laranja nos distritos de Bragança, Guarda e Vila Real, onde os termómetros podem marcar 40ºC.

À Renascença, o representante dos diretores, Filinto Lima, apela a uma "decisão governamental", articulada com as autarquias, que tenha em conta as previsões para cada um dos concelhos do país.

"Há regiões do país que, de facto, onde estão previstos para hoje, por exemplo, 40 graus, e outras regiões, no caso do litoral, onde a temperatura vai ser bastante mais baixa. Penso que não terá de haver aqui uma decisão generalizada para o país inteiro", diz.



Filinto Lima sublinha que "não há condições de conforto térmico que convide às aprendizagens" em várias instituições de ensino e, por outro lado, "os alunos não ficarão a perder muito a matéria", caso o governo decida terminar antecipadamente as aulas.



O responsável defende mesmo que o ministério da Educação pondere a redução definitiva do calendário escolar para os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo, que têm mais duas semanas de aulas que os restantes ciclos de estudo.

Questionado quanto à necessidade de adaptar os edifícios escolares aos fenómenos extremos decorrentes das alterações climáticas, Filinto Lima reconhece que a tutela "está atenta a esse problema", uma vez que a reabilitação das escolas já tem em conta o conforto térmico.

No fim de semana, o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU) também defendia à Renascença a suspensão das atividades letivas e reagendamento dos exames nacionais devido às altas temperaturas.

António Carlos Ramos, presidente do SPLIU, lembrava que a maioria das salas de aula não tem climatização. “Será sempre um processo muito sofrível por parte de quem tem de prestar provas nestas condições”, apontou.