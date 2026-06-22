- Edição da Noite
- 23 jun, 2026
-
Em Destaque
Aveiro
Encontrado corpo em avançado estado de decomposição em Santa Maria da Feira
22 jun, 2026 - 23:48 • Lusa
Alerta para a ocorrência foi dada pelas 18h56 desta segunda-feira, após ter sido detetado o corpo na freguesia de Escapães
Um corpo em avançado estado de decomposição foi esta encontrado numa zona de trilho em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, adiantou à Lusa fonte da GNR.
O alerta para a ocorrência foi dada pelas 18h56 desta segunda-feira, após ter sido detetado o corpo na freguesia de Escapães, concelho de Santa Maria da Feira.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Fonte da GNR indicou que o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira, para determinar a causa da morte.
A Polícia Judiciária foi contactada, acrescentou.
- Edição da Noite
- 23 jun, 2026
-
Comentários