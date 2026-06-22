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Aveiro

Encontrado corpo em avançado estado de decomposição em Santa Maria da Feira

22 jun, 2026 - 23:48 • Lusa

Alerta para a ocorrência foi dada pelas 18h56 desta segunda-feira, após ter sido detetado o corpo na freguesia de Escapães

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Um corpo em avançado estado de decomposição foi esta encontrado numa zona de trilho em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, adiantou à Lusa fonte da GNR.

O alerta para a ocorrência foi dada pelas 18h56 desta segunda-feira, após ter sido detetado o corpo na freguesia de Escapães, concelho de Santa Maria da Feira.

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Fonte da GNR indicou que o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira, para determinar a causa da morte.

A Polícia Judiciária foi contactada, acrescentou.

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