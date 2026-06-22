Ir à praia com a Carris Metropolitana. Linha do Mar arranca a 4 de julho

A Carris Metropolitana anunciou esta segunda-feira que vai iniciar a transição da sua operação para o período de verão, com o serviço sazonal Linhas Mar entre 4 de julho e 31 de agosto, reforçando o acesso à Costa da Caparica e Sesimbra.

Em comunicado, a empresa dá conta que os horários de verão entram em vigor "de forma faseada nas quatro áreas de operação, com adaptações à procura sazonal e ao período de férias escolares".

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Desta forma, o serviço irá sofrer ajustes na oferta de transporte público em toda a Área Metropolitana de Lisboa, "adequando os horários e serviços às necessidades de mobilidade características desta época do ano".

De acordo com a Carris Metropolitana, o seu serviço organiza-se em três períodos distintos – escolar, férias escolares e verão –, permitindo "uma gestão mais eficiente da oferta de transportes em função da procura".

Com a chegada dos meses mais quentes, entram em vigor os horários de verão nas diferentes áreas de operação:

Na Área 1 (Sintra, Cascais, Amadora, Lisboa e Oeiras), os horários de verão entram em vigor a 29 de junho;

Na Área 2 (Odivelas, Mafra, Vila Franca de Xira e Loures), a transição acontece a 4 de julho;

A partir de 15 de junho, todas as linhas passam já a operar com os horários correspondentes ao período de férias escolares;

Na Área 3 (Almada, Sesimbra e Seixal), as linhas entram no período de verão a 29 de junho, destacando-se alterações de horário nas seguintes ligações: 3001, de Almada (Cristo Rei) - Cacilhas (Terminal), 3215, de Fornos - Sampaio (via Aiana), 3519, da Costa da Caparica (Terminal) - Corroios (Estação), 3520, da Costa da Caparica (Terminal) - Quinta do Brasileiro e 3522, da Fonte da Telha - Paio Pires (Centro).

Na Área 4 (Moita, Barreiro, Montijo, Alcochete, Setúbal e Palmela), as linhas exclusivamente escolares terminaram a sua operação regular a 12 de junho, com exceção de algumas linhas que apenas transitam para o período de verão a 29 de junho, entre as quais as circulares de Alcochete, São Francisco e Moita, bem como ligações em Pamela, Setúbal e Azeitão.

Com a chegada do verão, regressam as Linhas Mar, um serviço sazonal que proporciona "ligações mais rápidas e diretas às principais zonas balneares da área metropolitana de Lisboa", que vão estar em funcionamento entre 4 de julho e 31 de agosto, facilitando o acesso às praias da Costa da Caparica e de Sesimbra.

Para ligações à Costa da Caparica vão estar disponíveis os autocarros 2650 (Cidade Nova - Costa da Caparica), 2651 (Bucelas - Costa da Caparica), 2652 (Costa da Caparica - Forte da Casa (Largo), 2653 (Caneças (Escola Secundária) - Costa da Caparica e 2850 (Costa da Caparica - Póvoa de Santo Adrião (Parque Urbano).

Em relação às ligações a Sesimbra, vão estar disponíveis dois autocarros: 3650 (Moita - Sesimbra (Terminal) e 4643 (Montijo (Av. Infante D. Henrique) - Sesimbra (Terminal).

Os horários atualizados podem ser consultados na página da Carris Metropolitana na Internet ou na aplicação da empresa para smartphones.

O passe navegante Metropolitano é válido nas Linhas Mar, sendo que para viagens ocasionais os passageiros podem adquirir o bilhete navegante a bordo por 4,65 euros ou utilizar o navegante pré-pago, com um custo de 3,10 euros.

A Carris Metropolitana é o serviço público rodoviário da área metropolitana de Lisboa, gerido pela Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), que assegura a operação integrada de autocarros em 18 municípios.