Missão inédita: Força Aérea transporta seis doentes num só voo nos Açores

A Força Aérea Portuguesa (FAP) realizou no domingo uma missão inédita ao transportar num só voo da aeronave C-295M da Esquadra 502 "Elefantes" seis doentes a necessitar de cuidados médicos diferenciados, entre várias ilhas dos Açores.

Segundo um comunicado da FAP, a missão foi efetuada por uma tripulação composta por cinco militares da Esquadra 502, que está destacada permanentemente na Base Aérea N.º 4 (BA4), na ilha Terceira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A operação teve início às 12h50 locais (13h50 em Lisboa) e "revelou-se especialmente desafiante quando, durante o voo, surgiu a necessidade de transportar mais dois doentes do que os quatro inicialmente previstos, entre as ilhas Graciosa, São Miguel, Flores, Faial e Terceira".

"Ao longo de cerca de cinco horas de voo, a tripulação efetuou múltiplas ligações interilhas, garantindo a transferência dos doentes para unidades hospitalares com capacidade de resposta diferenciada para os problemas de saúde apresentados pelos pacientes", acrescentou.

Ainda de acordo com a nota, a missão terminou às 21h00 locais, com a aterragem da aeronave na BA4, na ilha Terceira.

Devido à elevada complexidade da missão, "foi necessária uma elevada coordenação entre a Força Aérea e com os serviços de emergência médica, tendo chegado a estar quatro ambulâncias em simultâneo na pista da BA4 para garantir a rápida assistência e encaminhamento dos doentes para as unidades hospitalares mais indicadas".

A missão ocorreu numa semana particularmente intensa para a Esquadra 502, marcada pela realização de dois transportes de doentes e três missões de busca e salvamento, "vincando a prontidão e a capacidade operacional permanente da Força Aérea ao serviço da população", concluiu.

A FAP revelou no domingo que realizou três missões consecutivas de resgate em navios, ao largo dos Açores, em menos de 24 horas, para assistência urgente a tripulantes que navegavam longe da costa.

A primeira das três operações de busca e salvamento teve início no final de sexta-feira, quando um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 752, da Base Aérea BA4, efetuou o resgate de um tripulante de 26 anos, que seguia a bordo do navio mercante "Sigma Triumph", que se encontrava a cerca de 950 quilómetros da ilha Terceira.

Menos de 24 horas depois, às 13h55 locais de sábado, a tripulação da Esquadra 752 voltou a ser chamada para um novo resgate, desta vez de um homem de 40 anos, que seguia a bordo do navio mercante "Monte Brasil".

Após concluir com sucesso a segunda missão e transportar o paciente para o Hospital do Divino Espírito Santo, na ilha de São Miguel, a tripulação seguiu para a terceira missão, o resgate um tripulante de 27 anos, que seguia a bordo do navio mercante "Kenya B", a cerca de 420 quilómetros da costa.

No conjunto das três missões, o helicóptero EH-101 Merlin somou cerca de nove horas e 30 minutos de voo, enquanto a aeronave C-295M, empenhada na primeira e terceira missão, realizou aproximadamente cinco horas de voo.