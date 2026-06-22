Ouvir
  • Edição da Noite
  • 23 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Investigação

Mulher encontrada sem vida em zona de festival de música no Crato

22 jun, 2026 - 23:12 • Lusa

Episódio ocorreu na Estrada Municipal 532-1, Barragem das Nascentes, na União de Freguesias de Crato e Mártires. Ainda encetaram manobras de reanimação, mas "sem sucesso".

A+ / A-

Uma mulher, entre os 20 e 25 anos, foi encontrada sem vida nas margens de uma barragem no Crato, distrito de Portalegre, onde decorre um festival de música eletrónica, disseram à agência Lusa fontes da GNR e Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à Lusa que o alerta para a ocorrência, classificada como doença súbita, foi dado pelas 17h45, tendo este episódio ocorrido na Estrada Municipal 532-1, Barragem das Nascentes, na União de Freguesias de Crato e Mártires.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Outra fonte da GNR disse à Lusa que o corpo da jovem foi encontrado junto a uma margem da barragem, tendo sido localizada por pessoas que passavam no local e que ainda encetaram manobras de reanimação, mas "sem sucesso".

O episódio ocorreu na Estrada Municipal 532-1, Barragem das Nascentes, na União de Freguesias de Crato e Mártires

Nas operações de socorro estiveram envolvidos quatro operacionais, auxiliados por uma ambulância, e pela viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 23 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Reino Unido

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Po(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno