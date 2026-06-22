Mulher encontrada sem vida em zona de festival de música no Crato

Uma mulher, entre os 20 e 25 anos, foi encontrada sem vida nas margens de uma barragem no Crato, distrito de Portalegre, onde decorre um festival de música eletrónica, disseram à agência Lusa fontes da GNR e Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à Lusa que o alerta para a ocorrência, classificada como doença súbita, foi dado pelas 17h45, tendo este episódio ocorrido na Estrada Municipal 532-1, Barragem das Nascentes, na União de Freguesias de Crato e Mártires.

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Outra fonte da GNR disse à Lusa que o corpo da jovem foi encontrado junto a uma margem da barragem, tendo sido localizada por pessoas que passavam no local e que ainda encetaram manobras de reanimação, mas "sem sucesso".

O episódio ocorreu na Estrada Municipal 532-1, Barragem das Nascentes, na União de Freguesias de Crato e Mártires

Nas operações de socorro estiveram envolvidos quatro operacionais, auxiliados por uma ambulância, e pela viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre.