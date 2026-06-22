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Mulher morre atropelada por comboio. Linha do Norte condicionada

22 jun, 2026 - 19:05 • Redação

A linha está condicionada na zona de Santarém, mas os comboios circulam de forma alternada.

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Uma mulher morreu esta segunda-feira à tarde atropelada por um comboio, na zona de Santarém. A circulação da Linha do Norte foi condicionada.

A linha está cortada no sentido Porto-Lisboa, mas os comboios circulam de forma alternada no sentido inverso.

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A informação foi confirmada à Renascença por fonte das Infraestruturas de Portugal (IP).

Ao que a Renascença apurou, a mulher morreu atropelada por um comboio de mercadorias.

No local, estiveram 12 operacionais e quatro viaturas.

O alerta foi dado pouco depois das 15h00.

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