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Mulher morre atropelada por comboio. Linha do Norte condicionada
22 jun, 2026 - 19:05 • Redação
A linha está condicionada na zona de Santarém, mas os comboios circulam de forma alternada.
Uma mulher morreu esta segunda-feira à tarde atropelada por um comboio, na zona de Santarém. A circulação da Linha do Norte foi condicionada.
A linha está cortada no sentido Porto-Lisboa, mas os comboios circulam de forma alternada no sentido inverso.
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A informação foi confirmada à Renascença por fonte das Infraestruturas de Portugal (IP).
Ao que a Renascença apurou, a mulher morreu atropelada por um comboio de mercadorias.
No local, estiveram 12 operacionais e quatro viaturas.
O alerta foi dado pouco depois das 15h00.
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- Noticiário das 19h
- 22 jun, 2026
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