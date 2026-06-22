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Portuguesa morre durante escalada na Galiza

22 jun, 2026 - 20:15 • Ricardo Vieira

Mulher de 30 anos não resistiu a queda num penhasco em Cabo Prior, em Ferrol.

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Uma mulher de nacionalidade portuguesa morreu no domingo após cair de uma falésia na Galiza, noticiaram esta segunda-feira o jornal La Voz de Galicia e agência Europa Press.

A vítima, de 30 anos, participava numa atividade de escalada quando sofreu uma queda num penhasco em Cabo Prior, em Ferrol.

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O acidente aconteceu no início da atividade de escalada, numa zona de difícil acesso.

A mulher terá caído de uma altura de 70 metros e embateu contra as rochas.

A operação de resgate foi complicada e aconteceu com recurso a um helicóptero do Serviço de Salvamento Marítimo.

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