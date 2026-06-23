ASPP/PSP denuncia más condições de trabalho da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) denunciou hoje a falta de condições de trabalho da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) e exigiu a resolução urgente de graves problemas logísticos, administrativos e de gestão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em comunicado, a organização sindical disse ter enviado um ofício ao diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), alertando para a "atual indefinição e a falta de condições mínimas de dignidade no local de trabalho, que estão a gerar um profundo mal-estar entre os profissionais".

A ASPP/PSP refere que os profissionais denunciaram "carências críticas" no Aeroporto de Lisboa, como a falta de cacifos e a inexistência de estacionamento para os profissionais.

A associação alerta igualmente para a ausência do Regulamento de Transferências, documento que deveria ter sido publicado a 15 de junho e que "mantém os polícias num estado de total incerteza sobre o seu futuro profissional e pessoal".

Na nota, a organização sindical denuncia também a "inoperância" do Comando Metropolitano de Lisboa na celebração de contratos de "vending", que resulta em custos de alimentação cerca de 30% mais elevados para os polícias, penalizando diretamente o seu rendimento.

Alerta ainda para a incerteza na integração na Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço, sublinhando que "desde a transição, a 1 de junho, os elementos integrados na UNEF continuam sem assinar as respetivas comissões de serviço, o que coloca em risco a salvaguarda dos seus direitos laborais".

A ASPP/PSP exige à Direção Nacional da PSP medidas corretivas urgentes para pôr fim ao que considera ser "um ciclo de desorganização".