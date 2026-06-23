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Bragança, Guarda e Vila Real hoje sob aviso laranja devido ao tempo quente

23 jun, 2026 - 07:38 • Lusa

Persistência de temperaturas elevadas mantém três distritos sob aviso laranja esta terça-feira. Oito distritos continuam sob aviso amarelo devido ao tempo quente. Avisos do IPMA prolongam-se até quarta-feira em algumas regiões.

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Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão hoje sob aviso laranja, mantendo-se ainda oito distritos sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num comunicado, o IPMA disse que o aviso laranja estará em vigor nos três distritos do norte de Portugal continental, pelo menos até às 18h00 de hoje, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

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Bragança, Guarda e Vila Real continuarão depois sob aviso amarelo até às 18h00 de quarta-feira, acrescentou o instituto.

Também hoje, os distritos de Viseu, Évora, Porto, Viana do Castelo, Castelo Branco, Coimbra, Braga e Portalegre estão sob aviso amarelo devido ao tempo quente.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, representando o terceiro nível de gravidade numa escala de quatro, e significa que o tempo está perigoso, exigindo grande atenção e preparação.

O IPMA tinha alertado já na sexta-feira que as temperaturas iriam subir em Portugal continental.

O instituto explica que o calor se deve à influência de uma crista anticiclónica sobre a Península Ibérica e de uma depressão a oeste do continente, o que resultará na chegada de uma massa de ar quente vinda do norte de África.

No continente, as temperaturas máximas devem oscilar entre os 27°C na faixa costeira ocidental e os 37°C no interior. A temperatura mínima também vai ser elevada, com grande parte do país a registar mais de 20°C durante a noite.

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