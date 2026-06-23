Burlas com criptomoedas resultam em prejuízo de 140 mil euros nas Caldas da Rainha

Duas pessoas foram burladas em cerca de 140 mil euros através de fraudes associadas a investimentos em criptoativos, informou hoje a PSP, na sequência das queixas registadas na esquadra das Caldas da Rainha.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

As duas queixas, apresentadas no sábado, referem-se a situações em que, no primeiro caso, "a vítima sofreu um prejuízo estimado em cerca de 130.000 euros, enquanto na segunda ocorrência o valor ascendeu a aproximadamente 8.000 euros", informou a Polícia de Segurança Pública (PSP), em comunicado.

Segundo a PSP, as vítimas tiveram o primeiro contacto com o esquema fraudulento através de anúncios nas redes sociais, "nos quais surgiam figuras públicas ligadas ao desporto a promover alegadas oportunidades de investimento altamente rentáveis".

Após manifestarem interesse, as vítimas foram encaminhadas para plataformas digitais onde forneceram dados pessoais para registo, sendo depois contactadas telefonicamente por pessoas que se apresentavam como gestores de investimento especializados, garantindo elevados retornos financeiros e acompanhamento personalizado.

Ao longo do processo, "foram convencidas a realizar sucessivas transferências bancárias para diferentes contas de destino, sob o argumento de que os valores estavam a ser aplicados em investimentos em criptoativos com elevada rentabilidade", explicou a PSP.

Em alguns casos, os suspeitos chegaram mesmo a solicitar acesso remoto aos equipamentos informáticos das vítimas, designadamente computadores, tablets ou telemóveis, instalando aplicações que alegadamente permitiriam acompanhar a evolução dos investimentos. Durante este período, "os lesados mantiveram contactos frequentes com várias pessoas de diferentes nacionalidades, reforçando a aparência de legitimidade da operação", acrescentou a polícia no comunicado.

O esquema manteve-se enquanto as vítimas continuaram a investir. Porém, "quando tentaram resgatar os alegados lucros ou recuperar os montantes aplicados, verificaram que tal não era possível, apercebendo-se então de que tinham sido vítimas de burla".

O Comando Distrital de Leiria da PSP informou que tem vindo a registar um aumento deste tipo de denúncias, muitas das quais associadas à falsa promessa de obtenção de elevados rendimentos num curto espaço de tempo, explorando a crescente popularidade dos criptoativos e o desconhecimento de muitos investidores sobre este mercado.

Segundo a PSP, muitas destas fraudes recorrem à utilização abusiva da imagem de figuras públicas, celebridades ou especialistas financeiros, frequentemente através de conteúdos manipulados com recurso a inteligência artificial, tornando mais difícil distinguir informação legítima de conteúdos fraudulentos.

As burlas relacionadas com criptomoedas assumem diversas formas e podem chegar aos cidadãos através de anúncios patrocinados, redes sociais, mensagens eletrónicas, aplicações de mensagens instantâneas como "WhatsApp" ou "Telegram", ou através de páginas de internet aparentemente credíveis.