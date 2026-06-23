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Debate instrutório do processo Tutti Frutti começa hoje
23 jun, 2026 - 07:38 • Lusa
Debate instrutório do processo Tutti Frutti começa hoje no Tribunal de Monsanto, em Lisboa. Processo envolve 59 arguidos acusados de mais de 400 crimes. Juiz vai decidir se existem indícios suficientes para levar os acusados a julgamento.
O debate instrutório do processo Tutti Frutti, que conta com 59 arguidos acusados de mais de quatro centenas de crimes de corrupção, prevaricação, branqueamento e tráfico de influência, começa hoje no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.
Em causa estão alegados favorecimentos a militantes do PS e do PSD, através de avenças e contratos públicos. Entre os arguidos estão o presidente da Junta de Freguesia da Estrela (PSD), Luís Newton, e o ex-deputado do PSD Carlos Eduardo Reis, recentemente eleito líder da distrital de Braga do PSD.
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O debate instrutório, que começa hoje no Tribunal Criminal de Monsanto, tem como objetivo ouvir os argumentos do Ministério Público e das defesas dos arguidos, para que o juiz de instrução possa avaliar se existem, ou não, indícios suficientes para que o processo siga para julgamento.
A acusação do Ministério Público foi deduzida em 2025 contra 60 arguidos. Neste momento, são 59 os acusados, uma vez que Fernando Braamcamp, antigo presidente da Junta de Freguesia do Areeiro e acusado de 39 crimes de corrupção passiva, morreu em abril deste ano.
O Ministério Público chegou a investigar Fernando Medina, antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas este não foi acusado, uma vez que não foi possível deduzir que tivesse atuado "com o propósito inequívoco" de beneficiar outros arguidos.
Na acusação, o Ministério Público pediu ainda que 29 dos arguidos devolvam mais de 580 mil euros ao Estado. Por exemplo, a Sérgio Azevedo, antigo deputado e líder da representação do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa entre 2013 e 2017, são reclamados mais de 123 mil euros.
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