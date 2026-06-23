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Dois feridos graves em colisão na A5 no sentido Cascais-Lisboa

23 jun, 2026 - 12:35 • Lusa

No local estiveram 16 operacionais, com o apoio de sete veículos.

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Duas pessoas ficaram hoje feridas com gravidade numa colisão entre dois veículos ligeiros no sentido Cascais-Lisboa na A5, que às 12:15 ainda estava cortada, mas com circulação a fazer-se pela berma, segundo fonte da GNR.

"Há três feridos, dois graves e um ligeiro, todos do sexo masculino. Ainda decorrem trabalhos no local e por isso ainda está interrompida, mas a circulação está a fazer-se pela berma, não havendo necessidade de desvios", adiantou fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa já tinha dito anteriormente à Lusa que o acidente, que ocorreu na Autoestrada 5 (A5) ao quilómetro 12,4 perto da saída para Oeiras no sentido Cascais-Lisboa cerca das 10:30, tinha causado três feridos.

No local estiveram 16 operacionais, com o apoio de sete veículos.

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