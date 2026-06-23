​Exame de Matemática do 9º ano divulgado na net. “Provas deviam voltar ao papel”

O movimento Missão Escola Pública (MEP) pede o regresso dos exames de 9º ano em papel. Na segunda-feira, os alunos fizeram a prova de Matemática e, ao fim do dia, o enunciado estava a ser divulgado nas redes sociais.

Há dois turnos para a realização deste exame, um às 9h30 e outro às 12h00. Cristina Mota, da Missão Escola Pública (MEP), admite que pode estar em risco a justiça entre alunos, dado que o acesso indevido teve de acontecer durante a realização da prova.

“Quando o aluno dá por terminado o seu exame, já não tem acesso no computador ao seu enunciado, portanto, a sua divulgação mostra que durante a realização da prova ficou comprometida a segurança e leva-nos a crer que poderão existir questões a nível até mesmo da avaliação de alguns alunos que ficou de algum modo comprometida”, argumenta.

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Perante este cenário, o MEP considera que o formato digital “não é fiável, não traz efetivamente o nível de exigência para provas que contam 30% para a avaliação das disciplinas”.

“Enquanto não estiverem reunidas as condições para que situações desta natureza não tenham lugar, as provas deveriam voltar ao formato papel”, reforça.

De acordo com o MEP, “começaram por surgir vídeos que pareceram ser da prova e posteriormente foi divulgado um enunciado onde verificámos que, inclusive, os gráficos e algumas das imagens coincidiam com aquelas que estavam nos vídeos”.

“Esta situação já tinha decorrido também no ano passado, com um jovem também a divulgar o enunciado e verificámos logo na altura que, apesar de o jovem indicar que tinha feito a recriação da prova com base em testemunhos dos alunos que a realizaram, verificámos que era impossível termos a reprodução dos gráficos e de algumas imagens que estavam a ter lugar na altura”, acrescenta.

Cristina Mota assegura que “o mesmo aconteceu este ano”.

“Portanto, tudo nos leva a crer que alguém acedeu remotamente ao computador de um aluno durante a realização da prova ou, então, o próprio aluno fez a captura de imagem ou de vídeo do seu computador e partilhou posteriormente”, remata.

Os exames de 9º ano em formato digital começaram o ano passado. O Ministério da Educação, Ciência e Inovação não divulga o enunciado das provas digitais para garantir uma melhor comparabilidade de resultados de um ano para outro.