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GNR deteve quatro homens por roubo, sequestro e trafico de droga em Vila do Conde

23 jun, 2026 - 08:27 • Lusa

Operação levou à apreensão de mais de 29 mil euros, uma arma de fogo e droga.

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A GNR do Porto anunciou hoje a detenção de quatro homens suspeitos dos crimes de roubo e sequestro em Vila do Conde e a apreensão de mais de 29 mil euros, uma arma de fogo e droga, entre outro material.

Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 23 e os 44 anos, foram detidos na segunda-feira, na sequência do cumprimento de três mandados de detenção.

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Em comunicado, a GNR refere que, no decorrer da ação, foram realizadas cinco buscas domiciliárias, oito em veículos e uma num terreno, nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Porto, Matosinhos e Trofa.

Foram apreendidos, além de 29.170 euros e uma arma de fogo, 45 doses de cocaína, 489 doses de MDMA, três veículos, um motociclo, uma aparafusadora, três telemóveis, diversa indumentária e material utilizado nos crimes.

O quarto suspeito foi detido por tráfico de droga, detenção de arma proibida, furto de veículo e falsificação de documento.

Os suspeitos vão ser hoje ouvidos no Tribunal Judicial de Vila do Conde, para aplicação das medidas de coação.

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