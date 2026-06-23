Homem encontrado morto num barco a 13 quilómetros ao largo de Aveiro

Um homem foi esta terça-feira encontrado morto numa embarcação de recreio, com bandeira das ilhas Marshall, que navegava a sete milhas náuticas (cerca de 13 quilómetros) a norte de Aveiro, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revelou desconhecer as causas que estão na origem da ocorrência.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A AMN informou que o alerta foi recebido às 07h09, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), tendo sido ativados tripulantes da Estação Salva-Vidas de Aveiro e elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Aveiro.

Nas buscas, prossegue o comunicado, foram ainda empenhados elementos dos Bombeiros Voluntários de Aveiro e da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR.

À chegada junto da embarcação, acrescenta, constataram que a vítima, de nacionalidade búlgara e com 73 anos, "não apresentava sinais vitais" e que o barco apresentava "uma avaria no leme", tendo os tripulantes da Estação Salva-vidas transportado o corpo para a entrada do porto de Aveiro, por razões de segurança para a navegação e para as pessoas.

O auto de verificação do óbito foi efetuado pela delegada de Saúde de Ílhavo e, após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Vouga pelos bombeiros, acrescenta.

O Comando Local da Polícia Marítima de Aveiro tomou conta da ocorrência.