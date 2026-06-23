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Fogo

Incêndio de grande dimensão no Algarve corta a N2 e põe casas em risco

23 jun, 2026 - 14:58 • João Carlos Malta

O alerta foi dado pelas 10h49 desta terça-feira e há agora uma densa coluna de fumo na zona que afeta a visibilidade.

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Um fogo de grandes proporções no lugar de Besteiros, numa zona de mato próximo da Aldeia do Ameixial, em Loulé, está a causar grande preocupação por estar a aproximar-se de habitações.

Mais de 221 operacionais, 66 viaturas e oito meios aéreos estão a combater um incêndio que já levou a que parte da Estrada Nacional 2 fosse cortada.

O alerta foi dado pelas 10h49 desta terça-feira e há agora uma densa coluna de fumo na zona que afeta a visibilidade.

Os bombeiros que acorrem ao local são oriundos de várias corporações do Algarve e os meios aéreos são do Algarve e também do Alentejo.

"O vento no local está a dificultar o trabalho no terreno, mas estão a ser reforçados os meios terrestres", referiu à Renascença, Mário Silvestre, Comandante Nacional da Proteção Civil.

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