- Noticiário das 0h
- 24 jun, 2026
-
Em Destaque
Tecnologia
Instagram e Whatsapp com falhas nos serviços em Portugal desde as 22h30
23 jun, 2026 - 23:39 • Lusa
Falhas concentram-se sobretudo em Lisboa, Coimbra, no Porto e em Évora.
O Instagram e o Whatsapp, ambas da Meta, registaram problemas operacionais por volta das 22h30 desta terça-feira, com cerca de 4.200 queixas reportadas, de acordo com o portal Downdetector.
O Instagram registou falhas nos seus serviços por volta das 22h30 a assinalar cerca de 3.900 queixas em Portugal.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
As falhas concentram-se sobretudo em Lisboa, Coimbra, no Porto e em Évora.
O Whatsapp também registou algumas falhas, com o Downdetector a assinalar cerca de 240 queixas por falhas nos serviços.
- Noticiário das 0h
- 24 jun, 2026
-
Saiba Mais
- Reino Unido vai banir acesso a redes sociais a menores de 16 anos
- Uso das redes sociais é tão prejudicial como tabaco, avisam médicos
- "Novelas das frutas". Fenómeno das redes sociais pode normalizar racismo e violência de género
- UE ameaça multar Meta por não impedir que menores de 13 anos usem redes sociais
- Reino Unido vai banir acesso a redes sociais a menores de 16 anos
- Uso das redes sociais é tão prejudicial como tabaco, avisam médicos
- "Novelas das frutas". Fenómeno das redes sociais pode normalizar racismo e violência de género
- UE ameaça multar Meta por não impedir que menores de 13 anos usem redes sociais
Comentários