Meios reforçados no incêndio que cortou Nacional 2 em Loulé

Os meios de combate ao fogo foram reforçados que lavra no concelho de Loulé, no Algarve. No teatro de operações estão 10 meios aéreos, 264 operacionais e 82 viaturas.

As chamas, que deflagraram no lugar de Besteiros, freguesia de Ameixial, obrigaram ao corte de várias estradas municipais e da Nacional 2.

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O vento tem estado a dificultar os trabalhos deste fogo, que tem duas frentes, indica à Renascença Ruanda de Jesus, do comando sub-regional do Algarve.

“Neste momento, o incêndio encontra-se ativo com grande intensidade, tem duas frentes que estão a progredir em mato e pinhal, numa área com habitações dispersas. Temos as condições meteorológicas com vento e rajadas muito fortes, que provocam projeções a longas distâncias, o que está a dificultar o controlo das frentes“, explica Ruanda de Jesus.



