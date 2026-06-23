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Incêndios
Meios reforçados no incêndio que cortou Nacional 2 em Loulé
23 jun, 2026 - 14:58 • João Carlos Malta , Fátima Casanova , João Mira Godinho
O alerta foi dado pelas 10h49 desta terça-feira. Há duas frentes ativas que estão a ser combatidas por dez meios aéreos e mais de 260 operacionais.
Os meios de combate ao fogo foram reforçados que lavra no concelho de Loulé, no Algarve. No teatro de operações estão 10 meios aéreos, 264 operacionais e 82 viaturas.
As chamas, que deflagraram no lugar de Besteiros, freguesia de Ameixial, obrigaram ao corte de várias estradas municipais e da Nacional 2.
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O vento tem estado a dificultar os trabalhos deste fogo, que tem duas frentes, indica à Renascença Ruanda de Jesus, do comando sub-regional do Algarve.
“Neste momento, o incêndio encontra-se ativo com grande intensidade, tem duas frentes que estão a progredir em mato e pinhal, numa área com habitações dispersas. Temos as condições meteorológicas com vento e rajadas muito fortes, que provocam projeções a longas distâncias, o que está a dificultar o controlo das frentes“, explica Ruanda de Jesus.
Ouça a reportagem de João Mira Godinho
A presença de linhas elétricas e de fumo denso estão a dificultar o trabalho dos meios aéreos, adianta a mesma fonte.
O fogo começou em Besteiros, pelas 11h00 desta terça-feira, e progrediu para norte empurrado pelo vento, rumo ao concelho de Almodôvar.
Chegou a ser ponderada a evacuação de um lar de idosos, mas acabou por não ser necessário.
[notícia atualizada às 16h45]
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