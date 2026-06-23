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Metro de Lisboa prepara-se para mudar horário e abrir às 5h30 a partir de 2027

23 jun, 2026 - 15:35 • Lusa

"Não podemos manter os horários do passado. Temos de dar a resposta ao presente", sublinhou a presidente do conselho de administração do Metropolitano de Lisboa, assegurando que existe um alinhamento com o Governo.

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O Metro de Lisboa vai lançar um projeto-piloto em outubro que prevê a antecipação em uma hora do horário de abertura (05h30), para adaptar a oferta às "novas necessidades", anunciou hoje a presidente do conselho de administração.

O anuncio foi feito por Cristina Vaz Tomé durante uma conferência sobre transportes públicos, realizada no terminal fluvial do Cais do Sodré.

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"Não podemos manter os horários do passado. Temos de dar a resposta ao presente", sublinhou a presidente do conselho de administração do Metropolitano de Lisboa, assegurando que existe um alinhamento com o Governo.

Cristina Vaz Tomé explicou que o projeto-piloto para antecipar em uma hora o início de funcionamento do serviço do metropolitano, que atualmente é às 06h30, irá arrancar em outubro deste ano.

"Estes testes vão permitir afinar esta modalidade para iniciar em janeiro de 2027", acrescentou, ressalvando que ainda não existe um modelo definido, nomeadamente se esta mudança irá incluir os fins de semana.

Cristina Vaz Tomé referiu ainda que estas mudanças implicam alterações ao contrato de concessão.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.

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