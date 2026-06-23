- Noticiário das 17h
- 23 jun, 2026
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Ministério da Educação averigua divulgação de exame de Matemática
23 jun, 2026 - 20:21 • Ricardo Vieira
Situação "não tem qualquer impacto na realização e na validade da prova" do 9.º ano.
O Ministério da Educação lamenta e está a averiguar o caso da divulgação na internet do exame de Matemática do 9.º ano, mas sublinha que “não tem qualquer impacto na realização e na validade da prova deste ano”.
O enunciado da prova foi partilhado nas redes sociais já depois de os alunos a terem realizado, na segunda-feira.
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“A situação verificada é lamentável, mas não tem qualquer impacto na realização e na validade da prova deste ano, nem nos resultados dos alunos nestas provas”, reage o Ministério da Educação, em comunicado enviado esta terça-feira às redações.
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Exame de Matemática do 9º ano divulgado na net. “Provas deviam voltar ao papel”
Milhares de alunos fizeram na segunda-feira exame (...)
O gabinete do ministro Fernando Alexandre explica que “o carácter não público das provas tem como objetivo o reforço da comparabilidade dos resultados dos alunos ao longo dos anos”.
O objetivo é melhorar a “monitorização da aprendizagem, com um real diagnóstico da evolução das aprendizagens dos alunos no Ensino Básico e a possibilidade de decidir políticas de educação baseadas em dados comparáveis, seguindo as boas práticas internacionais”.
O Ministério da Educação ressalva que, “tendo em conta que no ano passado se verificou a mesma situação, a elaboração da prova deste ano foi independente da prova realizada no passado ano letivo”.
A tutela está a investigar o caso da divulgação na internet do exame de Matemática do 9.º ano e promete tomar as “medidas adequadas”.
- Noticiário das 17h
- 23 jun, 2026
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