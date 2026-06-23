Porto e Gaia com nova ponte pedonal e ciclável no final de 2029

As autarquias do Porto e de Gaia anunciaram esta terça-feira o projeto de uma nova ponte pedonal e ciclável a ligar os dois concelhos, que deverá custar cerca de 25 milhões de euros e estar construída até ao final de 2029.

A nova travessia vai ser construída entre a Ponte Luiz I e a Ponte da Arrábida, e até ao final do ano será lançado um concurso para a conceção/construção, limitado por prévia qualificação, para que a infraestrutura seja construída pelos "mais qualificados", afirmou o presidente da Ordem dos Engenheiros - Região Norte, Bento Aires, que vai presidir ao júri do concurso e deu início à apresentação do projeto, na Casa do Infante, no Porto.

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"Estimamos que o vão desta ponte será de 250 metros – que é o leito do rio [Douro] precisamente naquela zona – e estamos a falar de uma ponte a cerca de 350 metros a jusante da Ponte Luiz I", especificou o engenheiro.

Durante a cerimónia de assinatura do memorando de entendimento a cooperação entre os dois municípios para projetos comuns, os presidentes das autarquias, Pedro Duarte (Porto) e Luís Filipe Menezes (Gaia), destacaram que esta nova travessia sobre o Douro vai trazer melhor qualidade de vida para os portuenses e gaienses, mas também ajudar a "libertar" o movimento turístico da Ponte Luiz I.

"Apontamos para o final de 2029"



À margem da apresentação – que por "feliz coincidência" aconteceu na véspera do São João –, o presidente da Câmara do Porto afirmou ser ainda cedo para pensar em nomes para a futura ponte, esclarecendo aos jornalistas que espera que a travessia pedonal e ciclável esteja concluída daqui a três anos e meio.

"Nós sabemos que há concursos, há procedimentos que temos de seguir. Nós não controlamos todos os "timings" pela nossa vontade política só, mas naquilo que depender de nós e daquilo que é a estimativa atual que os técnicos nos dão, apontamos para o final de 2029", informou Pedro Duarte.

A nova travessia deverá ter um custo de 25 milhões, a ser repartido pelos dois municípios.

"O presidente Filipe Menezes sinalizou com muita antecipação (...). Já há uns anos largos previu que isto ia ser necessário. Ora, hoje estamos com a maturidade suficiente - todos - para podermos avançar com este projeto, acho que vai ter um benefício na mobilidade, vai ter um benefício económico que me parece evidente para ambas as margens", indicou ainda Pedro Duarte, numa referência ao projeto "Travessia para uma Década" apresentado em 2011 pelo autarca de Gaia, que previa um túnel, três pontes e uma ponte pedonal.

Já Luís Filipe Menezes destacou o "enorme potencial" de os dois municípios terem "tantas pontes" e perspetivou que esta nova travessia poderá ser "uma obra de arte de grandes engenheiros e de grandes arquitetos".

"Espero que portugueses", brincou.

Em relação à ponte ferroviária Maria Pia, gerida pela IP - Infraestruturas de Portugal e desativada desde 1991, os dois municípios dizem estar ainda a "estudar alternativas".