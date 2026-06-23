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Prisão preventiva para suspeitos de assaltarem padre em Vila do Conde

23 jun, 2026 - 19:29 • Lusa

O sequestro e consequente assalto aconteceram na madrugada de 22 de abril, na freguesia da Macieira da Maia.

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Os três homens que alegadamente assaltaram em abril o padre da freguesia da Macieira da Maia, no concelho de Vila do Conde, distrito do Porto, ficaram esta terça-feira em prisão preventiva, indicou à agência Lusa fonte policial.

Os arguidos detidos na segunda-feira pela GNR no Grande Porto, em cumprimento de três mandados de detenção, foram presentes durante o dia de hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, que lhes aplicou a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

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Um quarto arguido, detido por crimes de tráfico de droga, detenção de arma proibida, furto de veículo e falsificação de documento, saiu em liberdade, com apresentações às autoridades.

Os suspeitos têm idades entre os 23 e os 44 anos.

Assalto de madrugada

Documentos judiciais a que a Lusa teve acesso indicam que o sequestro e consequente assalto aconteceram na madrugada de 22 de abril deste ano, após os três arguidos terem estacionado a viatura perto da casa paroquial, onde se encontrava a vítima.

Após entrarem na habitação, encapuzados, os suspeitos "manietaram" o ofendido com braçadeiras e mãos atrás das costas, e depois as pernas, perguntando-lhe, por diversas vezes, onde é que guardava dinheiro e outros objetos de valor.

O pároco acabou por dizer que o dinheiro (cerca de 7.250 euros) estava numa mochila, dando igualmente aos assaltantes brincos e anéis em ouro, avaliados em cerca de 1.000 euros.

Depois de os detidos terem ido embora da habitação, o padre conseguiu libertar-se e pedir ajuda, tendo sofrido ferimentos ligeiros.

Em comunicado hoje divulgado, a GNR deu conta da detenção de quatro homens e da apreensão de mais de 29 mil euros, uma arma de fogo e droga, entre outro material.

Esta força de segurança realizou também cinco buscas domiciliárias, oito em veículo e uma num terreno, nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Porto, Matosinhos e Trofa.

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