Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 24 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Algarve

Quatro bombeiros feridos em fogo que lavra com intensidade em Loulé

23 jun, 2026 - 21:16 • Lusa

No combate às chamas estão envolvidos 337 operacionais, apoiados por 114 viaturas.

A+ / A-

O incêndio que lavra desde esta terça-feira de manhã na freguesia do Ameixial, em Loulé, provocou ferimentos ligeiros em quatro bombeiros e, pelo menos, dois dos quais foram transportados para o Hospital de Faro, disse fonte da Proteção Civil.

Em conferência de imprensa realizada na Cortelha, a cerca de 20 quilómetros da localidade de Besteiros, onde deflagrou o fogo, o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, disse que os feridos que precisam de assistência hospitalar sofreram pequenos traumas físicos.

A velocidade inicial de propagação chegou aos mil metros por hora, com uma taxa de expansão de 90 hectares por hora.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o responsável, dois dos bombeiros são da corporação de Bartolomeu de Messines e um do corpo de Bombeiros de Portimão, sendo que os dois que foram transportados de ambulância sofreram traumas num ombro e num joelho, mas "nada de grave".

O combate está a "decorrer favoravelmente", disse o Comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Rui Fernandes.

Duas frentes ativas "com intensidade"

Abel Gomes acrescentou ainda que o incêndio continua a lavrar em duas frentes ativas "com intensidade", sendo que a frente do flanco esquerdo, que se dirige à localidade dos Vermelhos, está com evolução mais favorável ao combate.

Já o flanco a direito, a este da localidade do Ameixial, lavra com maior intensidade e é o ponto mais crítico do incêndio, uma vez que é expectável que o vento rode e comece a fazer pressão nesse flanco, a este.

"Temos ainda uma preocupação, como disse há pouco, com o flanco direito, porque temos ali um forte potencial de abertura do incêndio. As previsões indicam que o vento rode e que possa levar o incêndio para o flanco direito. Portanto, é aí que está o nosso potencial e é onde ele está mais ativo", referiu Abel Gomes.

Pela 00h30, a combater as chamas estavam 135 operacionais, apoiados por 10 máquinas de rastos, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

[Notícia atualizada às 00h25 para atualizar número de bombeiros feridos]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 24 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Mundial 2026

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Po(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)