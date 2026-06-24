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Cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro em perigo máximo de incêndios

24 jun, 2026 - 07:55 • Lusa

Em perigo elevado de incêndio rural estão vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Viseu, Aveiro, Porto, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Évora, Beja e Faro.

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Cerca de 50 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Santarém e Portalegre estão esta quarta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Dezenas de outros concelhos do interior Norte e Centro e Algarve -- nos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Porto, Coimbra, Guarda, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro - estão em perigo muito elevado de incêndio.

Em perigo elevado de incêndio rural estão vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Viseu, Aveiro, Porto, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Évora, Beja e Faro.

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Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai desagravar a partir de quinta-feira, com a maior parte do território em perigo reduzido.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real até às 18h00 de quarta.

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo entre as 21h00 de quarta e as 03:h00 de quinta-feira devido à previsão de condições favoráveis à ocorrência de trovoada, aguaceiros fortes e rajadas convectivas.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros a partir da tarde, podendo ser fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, vento fraco a moderado, nevoeiro no litoral oeste e descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (Setúbal) e os 21 (Castelo Branco) e as máximas entre os 22 graus (Viana do Castelo) e os 35 (Évora).

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