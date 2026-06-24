- Noticiário das 14h
- 24 jun, 2026
-
Educação
"Com temperaturas extremas exigimos orientações do ministério". Protesto contra o calor em escola de Vila Real
24 jun, 2026 - 13:59 • Lusa
O portão da entrada no Centro Escolar do Douro, em Vila Real, foi fechado a cadeado esta quarta-feira num protesto contra o alegado calor intenso que se faz sentir nas salas de aula. GNR foi chamada ao local.
O portão da entrada no Centro Escolar do Douro, em Vila Real, foi fechado a cadeado, esta quarta-feira, num protesto contra o alegado calor intenso que se faz sentir nas salas de aula, tendo a GNR sido chamada ao local.
Fonte da GNR de Vila Real, citada pela agência Lusa, foi chamada à escola do 1º ciclo do Douro, em Andrães, onde foi aberto um segundo portão e as aulas estão a decorrer normalmente.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os militares vão, agora, lavrar um auto de notícia para dar conhecimento da ocorrência ao Ministério Público.
Educação
Diretores querem mudar calendário. Aulas devem acabar para todos até meados de junho
Fim das aulas varia consoante os anos de escolarid(...)
Temperaturas superiores a 30 graus
No portão principal, fechado a cadeado, foram colocadas folhas brancas com palavras de ordem como "Perante temperaturas extremas exigimos orientações claras e atempadas do ministério".
A Lusa contactou Ana Teixeira, uma encarregada de educação também representante dos pais e que contou que, naquela escola, se têm sentido temperaturas superiores a 30 graus dentro das salas de aula, onde estão uma média de 20 alunos.
"Não há condições para os meninos estarem na escola, já houve inclusive crianças a sentirem-se mal por causa do calor", disse esta mãe de uma menina de 8 anos. Ana Teixeira lembrou que, neste final de ano letivo, que termina na terça-feira, se têm registado dias e noites muito quentes.
"Temos temperaturas muito altas, muitos dias seguidos", apontou. Mesmo sabendo que a situação não vai ser resolvida este ano, acrescentou, os encarregados de educação pedem uma "resolução para o futuro".
A representante garantiu que a "escola tem muito boas condições e de inverno não há problema nenhum".
"Não faz sentido manter um calendário escolar até tão tarde"
"Mas não faz sentido manter um calendário escolar até tão tarde quando as escolas não têm condições para isso", referiu.
Quando Elisa Castro chegou esta quarta-feira à escola para deixar o filho de 10 anos já encontrou o edifício aberto. No entanto, acredita que o protesto terá tido como objetivo chamar a atenção para o problema. Esta mãe contou que a "escola está muito quente para as crianças".
A Câmara de Vila Real, citada pela Lusa, disse que, em articulação com os agrupamentos de escolas, acompanha com atenção a situação verificada nos estabelecimentos de ensino, nomeadamente na Escola Básica do Douro, decorrente das temperaturas excecionalmente elevadas registadas nos últimos dias.
A autarquia esclareceu que a escola do Douro dispõe de um sistema de climatização por geotermia instalado desde 2012, concebido de acordo com as condições e exigências técnicas existentes à data.
No entanto, adiantou, "os episódios de calor extremo que se têm verificado colocam desafios acrescidos ao funcionamento dos sistemas existentes".
Calor
Como dormir melhor com calor? Veja 8 dicas para enfrentar as noites quentes
Com as temperaturas a aproximarem-se dos 40 graus (...)
Autarquia atenta ao caso
"A situação já havia sido previamente identificada e encontra-se a ser acompanhada pelos serviços municipais. Neste âmbito, o município continuará a promover o diálogo com as direções dos agrupamentos escolares, e com as associações de pais e encarregados de educação, para partilhar as soluções que estão a ser equacionadas", referiu.
Paralelamente, acrescentou, os serviços técnicos municipais têm vindo a avaliar alternativas e eventuais investimentos de melhoria que permitam reforçar a resposta do edifício a episódios de calor extremo.
"Compreendemos a preocupação manifestada pelos pais e encarregados de educação e reconhecemos a importância de garantir condições adequadas de conforto, segurança e bem-estar para os alunos, docentes e demais profissionais da escola", salientou ainda o município.
Também na escola das Árvores se verificou uma avaria no sistema de ar condicionado, a qual já foi reparada. No entanto, na terça-feira ainda havia duas turmas a ter aulas em locais alternativos, como a biblioteca e a sala dos professores.
Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão esta quarta-feira sob aviso amarelo (o menos grave numa escala de três) devido à previsão de tempo quente, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
- Noticiário das 14h
- 24 jun, 2026
-
- Aulas a acabar mais cedo no 1º ciclo e no pré-escolar? O que pedem os diretores?
- Diretores querem mudar calendário. Aulas devem acabar para todos até meados de junho
- Calor. Diretores de escolas públicas defendem suspensão das atividades letivas
- Como dormir melhor com calor? Veja 8 dicas para enfrentar as noites quentes
- 🌡️ Calor em Portugal: como sobreviver sem virar frango assado?
- Aulas a acabar mais cedo no 1º ciclo e no pré-escolar? O que pedem os diretores?
- Diretores querem mudar calendário. Aulas devem acabar para todos até meados de junho
- Calor. Diretores de escolas públicas defendem suspensão das atividades letivas
- Como dormir melhor com calor? Veja 8 dicas para enfrentar as noites quentes
- 🌡️ Calor em Portugal: como sobreviver sem virar frango assado?