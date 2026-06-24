"Com temperaturas extremas exigimos orientações do ministério". Protesto contra o calor em escola de Vila Real

Os militares vão, agora, lavrar um auto de notícia para dar conhecimento da ocorrência ao Ministério Público.

Fonte da GNR de Vila Real, citada pela agência Lusa, foi chamada à escola do 1º ciclo do Douro, em Andrães, onde foi aberto um segundo portão e as aulas estão a decorrer normalmente.

O portão da entrada no Centro Escolar do Douro, em Vila Real, foi fechado a cadeado, esta quarta-feira, num protesto contra o alegado calor intenso que se faz sentir nas salas de aula, tendo a GNR sido chamada ao local.

Fim das aulas varia consoante os anos de escolarid(...)

Temperaturas superiores a 30 graus



No portão principal, fechado a cadeado, foram colocadas folhas brancas com palavras de ordem como "Perante temperaturas extremas exigimos orientações claras e atempadas do ministério".

A Lusa contactou Ana Teixeira, uma encarregada de educação também representante dos pais e que contou que, naquela escola, se têm sentido temperaturas superiores a 30 graus dentro das salas de aula, onde estão uma média de 20 alunos.

"Não há condições para os meninos estarem na escola, já houve inclusive crianças a sentirem-se mal por causa do calor", disse esta mãe de uma menina de 8 anos. Ana Teixeira lembrou que, neste final de ano letivo, que termina na terça-feira, se têm registado dias e noites muito quentes.

"Temos temperaturas muito altas, muitos dias seguidos", apontou. Mesmo sabendo que a situação não vai ser resolvida este ano, acrescentou, os encarregados de educação pedem uma "resolução para o futuro".

A representante garantiu que a "escola tem muito boas condições e de inverno não há problema nenhum".

"Não faz sentido manter um calendário escolar até tão tarde"



"Mas não faz sentido manter um calendário escolar até tão tarde quando as escolas não têm condições para isso", referiu.

Quando Elisa Castro chegou esta quarta-feira à escola para deixar o filho de 10 anos já encontrou o edifício aberto. No entanto, acredita que o protesto terá tido como objetivo chamar a atenção para o problema. Esta mãe contou que a "escola está muito quente para as crianças".

A Câmara de Vila Real, citada pela Lusa, disse que, em articulação com os agrupamentos de escolas, acompanha com atenção a situação verificada nos estabelecimentos de ensino, nomeadamente na Escola Básica do Douro, decorrente das temperaturas excecionalmente elevadas registadas nos últimos dias.

A autarquia esclareceu que a escola do Douro dispõe de um sistema de climatização por geotermia instalado desde 2012, concebido de acordo com as condições e exigências técnicas existentes à data.

No entanto, adiantou, "os episódios de calor extremo que se têm verificado colocam desafios acrescidos ao funcionamento dos sistemas existentes".