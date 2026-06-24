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​Diretores querem mudar calendário. Aulas devem acabar para todos até meados de junho

24 jun, 2026 - 07:19 • Cristina Nascimento

Fim das aulas varia consoante os anos de escolaridade. Anos com exames de avaliação (9º, 11º e 12º) terminam mais cedo, depois terminada para todos os restantes anos, exceto os mais novos.

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A Associação Nacional de Diretores dos Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) defende uma uniformização do calendário escolar.

Atualmente o fim das aulas tem um calendário diferente consoante o ano de escolaridade. Quem tem exames, os alunos do 9º, 11º e 12º ano de escolaridade, termina mais cedo as atividades letivas, normalmente nos primeiros dias de junho; depois, uma semana mais tarde, seguem-se os restantes anos, com exceção dos estudantes mais novos do primeiro ciclo e ensino pré-escolar que se mantém em aulas até ao fim do mês de junho.

Devido ao calor que se tem feito sentir nalgumas zonas do país e em vários países da Europa, a ANDAEP lançou o repto ao Ministério da Educação para que fosse possível as escolas suspenderem as atividades letivas.

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Filinto Lima, presidente da ANDAEP, diz que não tiveram “qualquer contacto do Ministério da Educação” sobre este assunto, mas diz ter a “certeza” de que a tutela “está a pensar neste tipo de situações”.

Não se pode alhear a uma situação que pode acontecer, tal como está a acontecer em França, onde o governo francês entendeu, de facto, que devia fechar as escolas por alguns dias”, argumenta.

Filinto Lima vai mais longe e defende que, com ou sem calor, o calendário deve ser revisto.

“Terá de haver este debate com o Ministério da Educação”, defende, reforçando que, “nos próximos anos letivos, quer o pré-escolar, quer o primeiro ciclo, devem terminar as suas aulas, independentemente do calor extremo que o país possa na altura estar a passar, e ter um calendário igual ao do secundário e igual ao do segundo e terceiro ciclo”.

Nestes dias, em junho, os nossos alunos já pouco aprendem e é, muitas vezes, difícil retê-los em contexto de aprendizagem e de sala de aula. Penso que o Ministério da Educação devia, de facto, pensar na mudança do calendário e uniformizar o calendário escolar”, diz Filinto Lima.

“As aulas deviam terminar para todos os alunos, pelo menos até à segunda semana de junho”, remata.

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