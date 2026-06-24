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EN255 interrompida perto de Vila Viçosa devido a despiste de camião

24 jun, 2026 - 07:41 • Lusa

Camião despistou-se ao quilómetro 11 da EN255 e incendiou-se. O acidente não causou vítimas, mas a estrada está cortada nos dois sentidos.

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A circulação na Estrada Nacional (EN) 255 está interrompida nos dois sentidos em Pardais, no concelho de Vila Viçosa, no distrito de Évora, devido ao despiste de um camião, que não causou feridos, segundo fonte a proteção civil.

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"O camião despistou-se ao quilómetro 11 da EN255 e incendiou-se. O acidente não causou vítimas, mas a estrada está cortada nos dois sentidos para trabalhos", adiantou fonte do Comando Sub-Regional do Alentejo Central.

O alerta para o despiste foi dado às 6h17. Às 7h30, estavam no local 27 operacionais, com o apoio de nove veículos.

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