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Exame de Português ainda não chegou aos corretores. Professores denunciam atraso

24 jun, 2026 - 10:35 • Filipa Ribeiro

Calendário definia o dia 23 de junho como a data para a distribuição das provas pelos corretores, mas professores dizem que ainda não receberam os exames. Missão Escola Pública alerta que o "prazo começa a estreitar" para os professores corrigirem os exames que este ano foram realizados por escrito e convertidos para formato digital para a correção.

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Os professores que vão corrigir os exames nacionais de Português de 12º ano esperavam receber as provas para correção esta terça feira, 23 de junho, mas isso não aconteceu . A denúncia é da Missão Escola Pública (MEP) que diz que o prazo "começa a estreitar" para a correção.

Em declarações à Renascença, João Francisco Silva - membro da MEP - adianta que ainda nenhum professor recebeu os exames para a correção e alerta que "foi já perdido" um dia de trabalho.

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Este ano, o exame de português do 12º ano foi realizado por escrito pelos estudantes, mas foi decidido pelo Governo que as provas seriam ainda digitalizadas antes de serem entregues para a correção.

João Francisco Silva diz que o cronograma entregue aos docentes define que as provas deveriam ser entregues aos corretores na terça-feira, 23 de junho, mas, 24 horas depois, os docentes nada receberam. O professor e também corretor diz que o prazo limite para terminar as correções é 6 de julho e avisa que esse prazo "não estica".

De acordo com o docente, este atraso nunca tinha acontecido em anos anteriores quando as provas eram também entregues na versão escrita -- original. "Se o objetivo era simplificar (com a digitalização), não sei qual é a definição para o ministério de simplificação de processos", ironiza.

A Renascença também já tentou contactar o Ministério da Educação, mas sem sucesso.

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