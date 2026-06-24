Exame de Português ainda não chegou aos corretores. Professores denunciam atraso

Os professores que vão corrigir os exames nacionais de Português de 12º ano esperavam receber as provas para correção esta terça feira, 23 de junho, mas isso não aconteceu . A denúncia é da Missão Escola Pública (MEP) que diz que o prazo "começa a estreitar" para a correção.

Em declarações à Renascença, João Francisco Silva - membro da MEP - adianta que ainda nenhum professor recebeu os exames para a correção e alerta que "foi já perdido" um dia de trabalho.

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Este ano, o exame de português do 12º ano foi realizado por escrito pelos estudantes, mas foi decidido pelo Governo que as provas seriam ainda digitalizadas antes de serem entregues para a correção.

João Francisco Silva diz que o cronograma entregue aos docentes define que as provas deveriam ser entregues aos corretores na terça-feira, 23 de junho, mas, 24 horas depois, os docentes nada receberam. O professor e também corretor diz que o prazo limite para terminar as correções é 6 de julho e avisa que esse prazo "não estica".

De acordo com o docente, este atraso nunca tinha acontecido em anos anteriores quando as provas eram também entregues na versão escrita -- original. "Se o objetivo era simplificar (com a digitalização), não sei qual é a definição para o ministério de simplificação de processos", ironiza.

A Renascença também já tentou contactar o Ministério da Educação, mas sem sucesso.