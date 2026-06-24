Governo promete "operação muito melhor" nos aeroportos portugueses

"Depois da tempestade, vem a bonança": é assim que o ministro da Administração Interna, Luís Neves descreve o atual momento vivido nos aeroportos portugueses.

O país viveu nos últimos meses com enormes filas nas partidas e chegadas dos voos internacionais, fruto das novas regras de recolha de dados biométricos de voos de e para destinos fora do espaço Schengen. O ministro acredita que o pior já passou.

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"Depois da tempestade, agora vem a bonança. Aquilo que aconteceu no passado – pode acontecer num dia ou outro, porque estamos dependentes da tecnologia – mas, tendencialmente, a operação vai correr bem", afirmou.

O ministro falava aos jornalistas à margem da apresentação do contingente da Frontex – a polícia de fronteiras da UE – em Portugal, e criticou a comunicação social por não noticiar quando as filas desaparecem.

"Quando as coisas não correm bem, somos notícia. Quando as coisas correm consecutivamente bem, não somos notícia", lamenta Luís Neves.

Ainda assim, o ministro da Administração Interna não afasta a hipótese de o Governo ter de vir a suspender a recolha de dados biométricos. Luís Neves lembra que para toda regra, há uma exceção – tal como já tinha admitido Montenegro.

"Tendencialmente não, mas as exceções são para ser aplicadas sempre que for entendido. Não é nada de extraordinário", defende o antigo diretor da PJ.

Luís Neves pede acesso a "comunicações encriptadas"

O ministro da Administração Interna foi ainda questionado sobre a ameaça à casa do primeiro-ministro, que Luís Montenegro garantiu ter tido conhecimento através da comunicação social.

Luís Neves desvaloriza: "A informação que tinha de ser partilhada, tanto quanto julgo saber, foi partilhada. Há sempre aspetos que podem melhorar", assume.

O ministro da Administração Interna aproveita o caso para pedir que a investigação criminal passe a ter acesso a comunicações encriptadas.

"Mais importante que o acesso aos metadados é os Estados terem a coragem de permitir a intersecção de comunicações encriptadas. As organizações criminosas têm cada vez mais meios", atira o ministro.

As declarações de Luís Neves, ministro da Administração Interna, foram feitas à margem da apresentação do contingente da Frontex, a polícia de fronteiras da União Europeia em Portugal, onde foi divulgado que o nosso país vai receber 25 agentes.