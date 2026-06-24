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Fogos
Incêndio em Loulé dominado às 4 da manhã
24 jun, 2026 - 06:57 • Lusa
O incêndio obrigou também na terça-feira ao corte da Estrada Nacional (EN) 2 no lugar de Besteiros em ambos os sentidos como medida preventiva.
O incêndio que deflagrou na terça-feira numa zona rural da freguesia do Ameixial, em Loulé, no distrito de Faro, foi dado como dominado pelas 4h00 de quarta-feira, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Algarve.
O incêndio, que deflagrou às 10h49 de terça-feira, chegou a circundar várias aldeias, mas não houve necessidade de retirar pessoas.
"Temos a registar quatro bombeiros com ferimentos ligeiros com traumas, resultado de quedas, e um assistido no local", disse a mesma fonte.
Pelas 06h30, mantinham-se no local 348 operacionais, apoiados por 123 meios técnicos e 10 máquinas de rasto.
"Não há neste momento [06h30] aldeias em risco", indicou a mesma fonte, acrescentando que os meios de combate ao fogo vão ser reforçados com meios aéreos durante a manhã.
Na terça-feira, o combate ao fogo foi dificultado pelo vento forte, acompanhado de rajadas, que provocou projeções de partículas incandescentes a mais de 500 metros de distância.
O incêndio obrigou também na terça-feira ao corte da Estrada Nacional (EN) 2 no lugar de Besteiros em ambos os sentidos como medida preventiva.
No pico do incêndio estiveram também empenhados 12 meios aéreos. .
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