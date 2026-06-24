Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 24 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fogos

Incêndio em Loulé dominado às 4 da manhã

24 jun, 2026 - 06:57 • Lusa

O incêndio obrigou também na terça-feira ao corte da Estrada Nacional (EN) 2 no lugar de Besteiros em ambos os sentidos como medida preventiva.

A+ / A-

O incêndio que deflagrou na terça-feira numa zona rural da freguesia do Ameixial, em Loulé, no distrito de Faro, foi dado como dominado pelas 4h00 de quarta-feira, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Algarve.

O incêndio, que deflagrou às 10h49 de terça-feira, chegou a circundar várias aldeias, mas não houve necessidade de retirar pessoas.

"Temos a registar quatro bombeiros com ferimentos ligeiros com traumas, resultado de quedas, e um assistido no local", disse a mesma fonte.

Pelas 06h30, mantinham-se no local 348 operacionais, apoiados por 123 meios técnicos e 10 máquinas de rasto.

"Não há neste momento [06h30] aldeias em risco", indicou a mesma fonte, acrescentando que os meios de combate ao fogo vão ser reforçados com meios aéreos durante a manhã.

Na terça-feira, o combate ao fogo foi dificultado pelo vento forte, acompanhado de rajadas, que provocou projeções de partículas incandescentes a mais de 500 metros de distância.

O incêndio obrigou também na terça-feira ao corte da Estrada Nacional (EN) 2 no lugar de Besteiros em ambos os sentidos como medida preventiva.

No pico do incêndio estiveram também empenhados 12 meios aéreos. .

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 24 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Mundial 2026

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Po(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)