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Leça da Palmeira
Incêndio em stand de autocaravanas junto ao Mar Shopping
24 jun, 2026 - 01:33 • Catarina Magalhães
Foram ouvidas "várias explosões" à medida que os veículos estacionados iam sendo consumidos pelo fogo, em Matosinhos.
Com uma coluna de fumo visível a vários quilómetros de distância, um incêndio está a consumir um stand de autocaravanas em Matosinhos, avançou esta quarta-feira o Jornal de Notícias.
A zona comercial em chamas é perto do Mar Shopping, em Leça da Palmeira. O alerta foi dado cerca da meia-noite desta quarta-feira.
Segundo o mesmo jornal, o trânsito está condicionado nas proximidades da A28.
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Já foram ouvidas "várias explosões" à medida que os veículos estacionados estão a ser consumidos pelo fogo, tal como é visível em alguns vídeos nas redes sociais.
No local estão o corpo de bombeiros Matosinhos-Leça, Leça do Balio, Pedrouços e Moreira da Maia.
Até ao momento, não há registo de feridos.
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