IPMA diz que o sistema não falhou nas suas competências na tempestade Kristin

"O sistema não falhou nas competências do IPMA. Estamos a falar de previsões que têm um grau de variação", explicou José Guerreiro, presidente do Conselho Diretivo do IPMA, ouvido esta manhã na Comissão da Reforma do Estado e Poder Local. Na reunião, após um requerimento do Chega para perceber se houve falhas nos sistemas de alerta, o responsável sublinhou que as previsões são uma "probabilidade", adiantando que foi o investimento de cerca de 42 milhões de euros que "permitiu ter radares de topo e identificar a evolução rápida do "sting jet"", fenómeno verificado na madrugada do dia 28 de janeiro. Esclarecendo que o "IPMA não faz formalmente parte do sistema de Proteção Civil", não obstante, "participa diariamente nos "briefings" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil" [ANEPC], José Guerreiro observou que a "formação da depressão só foi detetada no dia 27 de janeiro. No dia 26 de janeiro, pelas 18:02", o IPMA alertou para "rajadas até 150 km/h" e, "no dia 27, às 06:45 rajadas até 140 km/h". Avisos que foram transmitidos à ANEPC, sublinhou, ao informar que já no dia 27 à tarde, numa entrevista ao IPMA, a RTP tinha o título "impacto da Kristin pode ser catastrófico".

José Guerreiro precisou ainda que as previsões meteorológicas são feitas com base numa análise de modelos numéricos de previsão que dão probabilidades" e os dados apontavam para a "entrada da tempestade a norte do Cabo Mondego". "Estes fenómenos são raríssimos e são dificilmente avaliados com 100% de precisão. No dia 28, pelas 02:49, foi detetado o "sting jet" - que só se formou horas antes - e o local de entrada", reforçou. IPMA poderia ter feito pouco mais Com um "acompanhamento ao minuto", o presidente do IPMA acrescentou que Leiria já estava com aviso laranja e quando foi previsível o local de entrada passou para aviso vermelho, informação que "foi dada imediatamente às autoridades". Garantindo que o IPMA tem os melhores meios ao nível da Europa, José Guerreiro admitiu que "há um grau de imprevisibilidade, porque o "sting jet" forma-se de repente", pelo que "nenhum país consegue fazer melhor". "Pouco mais se poderia ter feito, do que foi feito pelo IPMA, que segue a cadeia da Proteção Civil, onde esteve um técnico em permanência", destacou. O vogal do Conselho Diretivo do IPMA, Telmo Carvalho, explicou que o "IPMA comunica informação meteorológica. Os impactos não são da sua responsabilidade, até porque não temos conhecimento do território. O impacto terá de ser previsto pela proteção civil municipal", disse.