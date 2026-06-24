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​Mudar calendário escolar? Conselho Nacional de Educação não vê prejuízos para aprendizagem

24 jun, 2026 - 16:10 • Cristina Nascimento

Presidente do CNE sugere, por exemplo, “encontrar outras formas de organização das aprendizagens escolares num período que vai até ao final de junho” que passe por manter “as crianças ocupadas com atividades que façam real sentido para o seu desenvolvimento”.

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O presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE) considera que não haverá prejuízos para as aprendizagens caso o calendário escolar seja alterado e os alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo terminem as aulas mais cedo.

A proposta de alteração é da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP). Os diretores entendem que os estudantes mais novos devem acabar as aulas no máximo até meados de junho, como acontece com o segundo e terceiro ciclo, bem como no Secundário.

“É uma matéria que merece ser devidamente ponderada”, começa por dizer à Renascença Domingos Fernandes, presidente do CNE.

Questionado sobre se a mudança poderia ter um impacto negativo ao nível pedagógico e das aprendizagens, Domingos Fernandes rejeita essa ideia.

“É um tempo de verão, de início de férias para muita gente, não favorece propriamente muito o ambiente de aprendizagem. Eu quero crer que não será por aí que haverá algum prejuízo para as crianças”, diz.

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Domingos Fernandes considera que esta é uma “questão real” que tem a ver com a organização da sociedade.

O presidente do CNE admite que “para muitos pais que trabalham, esta é uma situação que inclusivamente dá algum jeito, mas, por outro lado, também percebo que os profissionais que são responsáveis pela educação e pela formação dessas crianças que sintam algum desconforto relativamente aos seus colegas que têm crianças de níveis etários superiores”.

Domingos Fernandes sugere, por exemplo, “encontrar outras formas de organização das aprendizagens escolares num período que vai até ao final de junho”, de modo a manter “as crianças ocupadas com atividades que façam real sentido para o seu desenvolvimento”.

Noutro plano, nestas declarações à Renascença, Domingos Fernandes acrescenta “às vezes há um pouco a ideia na sociedade que os jovens portugueses estão menos tempo na escola que a maior parte dos outros jovens”.

O presidente do CNE remete para um estudo sobre a questão do tempo escolar em Portugal, afirmando que o documento demonstra, de forma “muito clara”, que, de modo geral, as crianças portuguesas não ficam menos tempo nas escolas do que as crianças de outros países.

“Haverá casos em que sim, mas haverá outros casos em que não e Portugal não está, nem de longe nem de perto, fora daquilo que é, digamos, considerado razoável ou considerado aceitável”, remata.

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