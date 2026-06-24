Nova plataforma ajuda doentes oncológicos a encontrar ensaios clínicos mais rapidamente

A Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO) vai integrar a plataforma Aurora Trials no seu ecossistema digital, numa iniciativa que pretende facilitar o acesso à informação sobre ensaios clínicos e melhorar a articulação entre profissionais, investigadores e doentes.

Segundo o presidente da SPO, Nuno Bonito, a plataforma responde a desafios da prática clínica atual ao reunir, num único espaço, informação atualizada sobre ensaios clínicos, permitindo aos profissionais identificar de forma mais rápida os estudos disponíveis e encaminhar os doentes para os centros onde decorrem.

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No âmbito deste protocolo, a Aurora Trials torna-se a ferramenta oficial de divulgação de ensaios clínicos para os cerca de 1.500 associados da sociedade científica.

Além de apoiar os profissionais de saúde, a plataforma pretende também aumentar a literacia dos doentes. Através de uma linguagem mais acessível e de um sistema de pesquisa personalizado, os utilizadores poderão encontrar informação sobre ensaios clínicos de acordo com o seu perfil e a sua doença.

“O acesso à informação sobre a investigação, nomeadamente dos ensaios clínicos e tornando-a rápida, fiável e focada, de facto, mais nas necessidades reais também do doente, porque permite que haja um chat interativo que responda ao doente em função das questões colocadas e que depois direcione o doente no sentido dos ensaios clínicos que possam eventualmente corresponder às suas expetativas”, refere Nuno Bonito.

A Aurora Trials inclui ainda um sistema de interação que responde às questões colocadas pelos doentes e os orienta para os ensaios clínicos que possam ser adequados à sua situação clínica. Posteriormente, a articulação com os centros onde esses estudos estão disponíveis será feita de forma estruturada, envolvendo também as equipas de enfermagem.

Para Nuno Bonito, esta abordagem pretende capacitar os doentes, permitindo-lhes tomar decisões mais informadas e ter acesso a informação fiável e centralizada, ao mesmo tempo que assegura a proteção dos dados.

Do lado dos profissionais, a plataforma simplifica a identificação dos ensaios clínicos abertos, em Portugal e no estrangeiro, facilitando o encaminhamento dos doentes para oportunidades de investigação clínica que possam representar novas opções terapêuticas.

“Esta plataforma pretende contribuir para uma maior taxa de recrutamento a nível dos ensaios clínicos a nível nacional e internacional”, adianta o presidente da SPO.

A plataforma Aurora Trials ainda está em fase de desenvolvimento, mas o presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, Nuno Bonito, adianta que deverá ficar disponível ainda este ano no site da instituição.