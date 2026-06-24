Pedro Duarte nega que o Centro Histórico do Porto esteja sob ameaça da UNESCO

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, recusou que o centro histórico da cidade corra risco de perder a classificação de Património Mundial da Humanidade, assegurando nunca ter sido contactado pela UNESCO sobre esse tema.

A concelhia do Porto do Bloco de Esquerda (BE) alertou na terça-feira para o risco de o Centro Histórico da cidade perder a classificação de Património Mundial da Humanidade, dada a "contínua degradação do património" nesse perímetro.

Os bloquistas fizeram o alerta reagindo a uma notícia avançada pelo Público sobre a destruição do interior do edifício onde funcionou a Confeitaria Serrana, na Rua do Loureiro, que dá conta da demolição ilegal desse "recheio" por parte do proprietário, o Grupo Lionesa, que detém a Livraria Lello.

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Em declarações na Alfândega do Porto, na terça-feira, minutos antes do fogo-de-artifício da festa de São João, Pedro Duarte assegurou que a câmara está a "acompanhar de forma muito intensa" a relação com a UNESCO "que está contratualizada há 30 anos".