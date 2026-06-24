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PJ investiga morte de homem encontrado em casa na Marinha Grande

24 jun, 2026 - 19:13 • Lusa

Agentes observaram "diversas escoriações e hematomas no corpo e na cabeça da vítima, algumas aparentemente recentes".

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A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de um homem encontrado em casa, esta terça-feira, na Marinha Grande, no distrito de Leiria, após ter sido acionada a PSP, confirmou à Lusa fonte policial.

Segundo fonte policial de Leiria, a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi acionada pelas 15h00 para uma ocorrência que dava conta de um cadáver numa habitação situada na Rua Januário Martins, na Marinha Grande.

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"No local foi encontrado um homem, de 72 anos, de nacionalidade estrangeira, em paragem cardiorrespiratória. A equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação realizou as diligências de emergência adequadas, incluindo manobras de reanimação, não tendo sido possível reverter a situação, sendo o óbito declarado no local", acrescenta à Lusa a mesma fonte, confirmando a notícia avançada pela TVI.

A polícia explicou ainda que na verificação inicial dos agentes "foram observadas diversas escoriações e hematomas no corpo e na cabeça da vítima, algumas aparentemente recentes, circunstâncias que suscitaram suspeitas quanto às causas da morte".

Os familiares da vítima, que se encontravam no local, "foram identificados e ouvidos enquanto testemunhas" e foram "igualmente recolhidas informações que apontam para a existência de discussões anteriores envolvendo a vítima e outros indivíduos".

Face aos indícios observados, o caso foi entregue à Polícia Judiciária, que prossegue agora a investigação.

O cadáver foi posteriormente removido para o Gabinete de Medicina Legal de Leiria, onde será submetido aos competentes exames periciais que permitirão apurar as circunstâncias da morte.

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