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- 24 jun, 2026
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INE
Quase 1,5 milhões bebem álcool e 1,3 milhões fumam diariamente em Portugal
24 jun, 2026 - 13:37 • Lusa
O Inquérito Nacional de Saúde 2025, do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgado, revela que perto de 6,9 milhões de pessoas com 15 ou mais anos (68,9%) indicaram ter consumido bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores à entrevista.
Cerca de 1,5 milhões de residentes em Portugal consumiam álcool e 1,3 milhões fumavam diariamente em 2025, segundo o INE, que identifica os homens e as pessoas dos 45 aos 54 anos como os grupos com consumos mais elevados.
Os dados precisam que 1,5 milhões bebiam diariamente (15,3%), enquanto 4 milhões consumiam bebidas alcoólicas regularmente e 1,3 milhões apenas de forma ocasional.
Por outro lado, 852,4 milhares referiram não ter consumido álcool nos 12 meses anteriores à entrevista e 2,1 milhões indicaram nunca ter ingerido bebidas alcoólicas.
"A proporção de homens que indicaram ter consumido bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores à entrevista (79%) excedeu em um terço a proporção de mulheres (59,3%), sobressaindo ainda uma taxa de consumo diário masculino de 23,2%, quase o triplo da taxa feminina (7,9%)", salienta o INE.
Em termos etários, o consumo era mais elevado entre os 45 e os 54 anos, faixa em que três em cada quatro pessoas referiram consumir bebidas alcoólicas. Os valores mais baixos foram observados entre os jovens dos 15 aos 24 anos (58,1%) e a partir dos 85 anos (51,9%).
As regiões da Grande Lisboa, Norte e Algarve apresentavam as maiores proporções de consumidores de álcool (72,2%, 70,3% e 70,2%, respetivamente), com a região Norte a registar simultaneamente uma taxa bastante elevada de consumo diário (19,8%). .
Quanto ao tabaco, os dados revelam que, em 2025, 1,4 milhões de residentes com 15 ou mais anos (14,6%) eram fumadores, dos quais 1,3 milhões faziam-no diariamente (12,7% do total da população com 15 ou mais anos e 87,3% do total de fumadores).
A maioria da população, cerca de 8,4 milhões de pessoas, era não fumadora. Entre estas, 6,2 milhões nunca tinham fumado e 2,3 milhões eram ex-fumadoras, refere o INE, observando que o consumo era mais elevado nos homens (19,6%, o dobro da proporção de 9,8% para as mulheres).
Algarve é onde mais se fuma
As maiores proporções de fumadores e de fumadores diários encontram-se nos grupos etários dos 25 aos 64 anos, principalmente no grupo dos 45 aos 54 anos (20,5% de fumadores e 18,7% de fumadores diários).
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O Alentejo, Algarve e os Açores são as regiões com as proporções mais elevadas de fumadores (17,8%, 20,6% e 19,5%, respetivamente), e simultaneamente de fumadores diários (16,4%, 18,2% e 18,1%).
Segundo o inquérito, 337 mil residentes (3,4%) utilizavam diariamente produtos de tabaco aquecido e 127 mil (1,3%) cigarros eletrónicos, com uma utilização ligeiramente superior nos homens.
40% da população come legumes e saladas
O inquérito também analisou o consumo de legumes e saladas (excluindo sopas, batatas e sumos), concluindo que quatro milhões (40,6%) consume diariamente, uma ou mais vezes por dia.
Verificou-se um aumento gradual das proporções de consumidores diários de legumes e saladas com o avançar da idade, atingindo-se um máximo de cerca de 45% aos 55-74 anos. A proporção de mulheres que o faziam era de 46,1%, maior do que a proporção dos homens (34,8%).
O valor mais elevado de consumidores diários de legumes e saladas foi observado na região Centro e o mais baixo nos Açores.
Quanto ao exercício físico, o INE verificou que, apesar da maioria da população maior de 15 anos (5,3 milhões) não praticar regularmente, este constituía uma prática diária para 5,4% da população e 7,9% referiram praticar uma atividade física em cinco a seis dias por semana. .
Segundo os dados, 15,1% praticavam exercício entre um e dois dias por semana e 15% entre três a quatro dias por semana.
"A regularidade da prática de exercício física apresenta-se diferente para mulheres e homens, sendo que estes, quando o fazem, conseguem assegurar a prática durante mais dias por semana", sublinham os resultados do inquérito realizado no 4.º trimestre de 2025.
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