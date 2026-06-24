Quase 1,5 milhões bebem álcool e 1,3 milhões fumam diariamente em Portugal

Cerca de 1,5 milhões de residentes em Portugal consumiam álcool e 1,3 milhões fumavam diariamente em 2025, segundo o INE, que identifica os homens e as pessoas dos 45 aos 54 anos como os grupos com consumos mais elevados.

Os dados precisam que 1,5 milhões bebiam diariamente (15,3%), enquanto 4 milhões consumiam bebidas alcoólicas regularmente e 1,3 milhões apenas de forma ocasional.

Por outro lado, 852,4 milhares referiram não ter consumido álcool nos 12 meses anteriores à entrevista e 2,1 milhões indicaram nunca ter ingerido bebidas alcoólicas.

"A proporção de homens que indicaram ter consumido bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores à entrevista (79%) excedeu em um terço a proporção de mulheres (59,3%), sobressaindo ainda uma taxa de consumo diário masculino de 23,2%, quase o triplo da taxa feminina (7,9%)", salienta o INE.

Em termos etários, o consumo era mais elevado entre os 45 e os 54 anos, faixa em que três em cada quatro pessoas referiram consumir bebidas alcoólicas. Os valores mais baixos foram observados entre os jovens dos 15 aos 24 anos (58,1%) e a partir dos 85 anos (51,9%).

As regiões da Grande Lisboa, Norte e Algarve apresentavam as maiores proporções de consumidores de álcool (72,2%, 70,3% e 70,2%, respetivamente), com a região Norte a registar simultaneamente uma taxa bastante elevada de consumo diário (19,8%). .

Quanto ao tabaco, os dados revelam que, em 2025, 1,4 milhões de residentes com 15 ou mais anos (14,6%) eram fumadores, dos quais 1,3 milhões faziam-no diariamente (12,7% do total da população com 15 ou mais anos e 87,3% do total de fumadores).

A maioria da população, cerca de 8,4 milhões de pessoas, era não fumadora. Entre estas, 6,2 milhões nunca tinham fumado e 2,3 milhões eram ex-fumadoras, refere o INE, observando que o consumo era mais elevado nos homens (19,6%, o dobro da proporção de 9,8% para as mulheres).

Algarve é onde mais se fuma

As maiores proporções de fumadores e de fumadores diários encontram-se nos grupos etários dos 25 aos 64 anos, principalmente no grupo dos 45 aos 54 anos (20,5% de fumadores e 18,7% de fumadores diários).