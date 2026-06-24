São João do Porto: GNR deteta 290 condutores alcoolizados e detém 76 pessoas em apenas quatro horas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou 290 condutores sob influência do álcool e efetuou 76 detenções durante uma operação especial realizada na madrugada desta quarta-feira, após as celebrações do São João do Porto.

A ação, coordenada pela Unidade Nacional de Trânsito (UNT), decorreu entre as 3h30 e as 7h30 e incidiu nos principais eixos rodoviários da Área Metropolitana do Porto, previamente identificados pelas autoridades como zonas de maior risco e intensidade de tráfego.

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Durante as quatro horas de fiscalização, foram controlados 4.097 condutores, tendo sido registados 290 casos de excesso de álcool no sangue. Destes, 71 condutores acabaram detidos por apresentarem uma taxa de álcool igual ou superior a 1,2 g/l, valor que configura crime de condução em estado de embriaguez. Foram ainda detidas quatro pessoas por condução sem habilitação legal e uma por posse de arma proibida.

Segundo a GNR, a intervenção teve um impacto imediato na segurança rodoviária, uma vez que todos os condutores apanhados a conduzir sob o efeito do álcool foram retirados da circulação. Como sublinha a força de segurança, “todos os condutores fiscalizados que se revelaram embriagados ou sob influência de álcool foram imediatamente impedidos de continuar a conduzir durante um período mínimo de 12 horas”, eliminando assim um risco potencial para os restantes utilizadores da via.

A Guarda destaca ainda que este tipo de medidas produz efeitos concretos na prevenção da sinistralidade. “Cada condutor impedido de continuar a conduzir sob influência do álcool representa um risco potencialmente evitado na estrada”, refere a instituição, acrescentando que a retirada imediata destes condutores da circulação contribui para reduzir a probabilidade de acidentes graves e proteger passageiros, peões e demais utentes das vias públicas.

A operação mobilizou 140 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Destacamentos de Trânsito territorialmente competentes, que realizaram ações de fiscalização em vários pontos estratégicos das autoestradas A28, A20, A43, A4 e A3. No total, foram ainda levantados 263 autos de contraordenação rodoviária.

A GNR recorda que o consumo de álcool continua a ser um dos principais fatores associados à sinistralidade rodoviária grave, por afetar significativamente a capacidade de perceção, a avaliação do risco e o tempo de reação dos condutores. Por isso, garante que “o combate a este fator de risco continua a assumir caráter prioritário”, através de operações direcionadas e sustentadas na análise do risco rodoviário, com o objetivo de “proteger a vida humana, promover comportamentos seguros e contribuir para uma mobilidade mais segura para todos”.