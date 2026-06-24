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Tribunal de Contas desmente responsabilidade no custo e demora do Hospital de Lisboa Oriental

24 jun, 2026 - 08:29 • João Carlos Malta

O ministro Gonçalo Matias tinha dito que o Tribunal de Contas era responsável por anos de demora do projeto e por este custar mais 164 milhões de euros. O TdC diz agora que não determinou o tempo entre a concessão do visto e o início da execução da obra, nem se lhe pode imputar o aumento de custos.

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Num comunicado de cinco pontos, o Tribunal de Contas escreve que demorou 27 dias úteis a conceder o visto ao “contrato de gestão do complexo hospitalar do Hospital de Lisboa Oriental em regime de parceria público-privada”. Por isso, não tem responsabilidades quanto ao tempo decorrido entre a concessão do visto e o início da execução da obra, nem quanto aos custos associados.

A meio deste mês, o ministro adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, acusou aquele tribunal de ter atrasado "em anos" e de aumentar em "mais 164 milhões de euros" o valor da obra devido ao atual mecanismo do visto prévio.

O TdC argumenta que estava “em causa um contrato de elevada complexidade, no valor global superior a 800 milhões de euros, com uma vigência de 30 anos”.

Depois enumera que o contrato foi submetido pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT) a fiscalização prévia no dia 21 de fevereiro de 2024.

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Escreve ainda que o procedimento de contratação pública começou em 2017, e a aprovação pelas partes foi realizada em janeiro de 2024.

O Tribunal de Contas esclarece que emitiu o visto no dia 28 de maio de 2024.

“O visto foi concedido com a recomendação de melhor garantir os princípios da concorrência e igualdade entre os concorrentes em futuros procedimentos em que haja alteração das condições contratuais por força de mecanismos de financiamento europeu, tendo o Tribunal alertado também, de acordo com os elementos constantes do processo, para a necessidade de “isolamento sísmico de base” e de um “sistema rigoroso e eficaz de monitorização do projeto de estruturas e fundações””, adianta o mesmo, comunicado.

No âmbito deste processo de fiscalização prévia, o Tribunal de Contas afirma que procedeu a três pedidos de esclarecimento e de documentos “para suprir falhas e ilegalidades, tais como a falta do preço contratual, a falta de autorização ministerial, a omissão da identificação do gestor do contrato e a existência de cláusulas modificativas desconformes com o Código dos Contratos Públicos”.

“A ARSLVT foi notificada a 6 de maio para o exercício do contraditório sobre a totalidade das questões de legalidade suscitadas”, sublinha.

Gonçalo Matias tem referido que o TdC e as regras atuais da contratação pública são “bloqueios”, que é preciso desfazer este “nó górdio”, que “se desbloquearmos muitas coisas [no funcionamento e poderes do TdC] vão começar a fluir”.

Para o governante, o coletivo de auditores está a "imiscuir-se em funções governativas", indo além das suas competências.

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