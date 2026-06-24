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Violência doméstica: Tribunal de Portalegre condena homem a pena única de oito anos e seis meses de prisão

24 jun, 2026 - 15:12 • Lusa

Homem de 35 anos foi considerado culpado de agredir física e verbalmente a companheira e de a forçar a manter relações sexuais não consentidas, tendo ainda sido condenado a indemnizar a vítima em 10 mil euros.

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O Tribunal de Portalegre condenou na terça-feira um homem na pena única de oito anos e seis meses de prisão, por violência doméstica, violação e detenção de arma proibida.

Segundo um comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria da República da Comarca de Portalegre, o Juízo Central Cível e Criminal de Portalegre condenou o homem, de 35 anos, por um crime de violência doméstica, agravado, um crime de violação e um crime de detenção de arma proibida, na pena única de oito anos e seis meses de prisão.

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"O arguido foi ainda condenado a pagar à vítima 10 mil euros pelos danos não patrimoniais por esta sofridos", pode ler-se no documento.

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O Ministério Público recorda no comunicado que o homem e a vítima, uma mulher com que vivia, iniciaram uma relação de namoro “em meados de 2022”, tendo chegado a residir juntos, em Campo Maior, durante “cerca de cinco meses” em 2024.

O tribunal considerou provado que, ao longo do relacionamento, o arguido, que se encontra preso preventivamente, “agrediu física e verbalmente” a vítima, a qual também “obrigou à prática de relações sexuais não consentidas”.

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