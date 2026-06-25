Ansiedade e depressão no pós-parto: Universidade de Coimbra lança programa gratuito de apoio aos pais

A Universidade de Coimbra (UC) está a desenvolver um programa de intervenção psicológica destinado a apoiar mães e pais nos primeiros anos da parentalidade, com o objetivo de prevenir e reduzir sintomas de ansiedade, depressão e stress. Os resultados do primeiro estudo-piloto apontam para melhorias significativas no bem-estar emocional das participantes, reforçando o potencial desta abordagem.

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O programa, denominado Pais de Pequeninos, foi criado para promover a saúde mental parental e fortalecer a relação entre pais e filhos desde os primeiros anos de vida. A primeira versão testada, Pais de Pequeninos – versão Bebé, é dirigida a mulheres no período pós-parto que apresentem fatores de risco para depressão, sintomas depressivos ligeiros ou moderados, ansiedade ou elevados níveis de stress associados à parentalidade.

Ao longo de oito sessões de grupo realizadas online, através de videoconferência, as participantes registaram uma redução dos sintomas de depressão e ansiedade, bem como dos níveis de stress parental, verificando-se ainda um aumento das competências relacionadas com a parentalidade consciente.

Para Helena Moreira, docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UC e coordenadora do projeto, os dados recolhidos demonstram que "os resultados obtidos mostram o potencial deste tipo de intervenções para apoiar mães e pais numa fase particularmente exigente do ponto de vista emocional".

A investigadora recorda que os problemas de saúde mental após o nascimento de um filho são mais frequentes do que muitas vezes se imagina. "Sabemos que cerca de 30% das mulheres no período pós-parto desenvolve sintomatologia depressiva clinicamente significativa e que cerca de 15% apresenta sintomatologia ansiosa. A persistência destas dificuldades pode ter um impacto negativo no bem-estar da mãe e na ligação mãe-bebé, pelo que é fundamental identificá-las precocemente e intervir de forma atempada. O nosso objetivo com esta versão do programa é precisamente ajudar a ultrapassar estas dificuldades", explica.

O estudo-piloto envolveu 32 mulheres, das quais 29 concluíram o programa, alcançando uma taxa de adesão superior a 90%.

Programa avança para ensaio clínico

Depois dos resultados iniciais, a equipa da Universidade de Coimbra iniciou agora um ensaio clínico da versão destinada ao pós-parto, em colaboração com as Unidades Locais de Saúde de Coimbra, Viseu e Vila Real.

Segundo Helena Moreira, a intenção é "disponibilizar estratégias acessíveis e baseadas na evidência científica que promovam o bem-estar parental e contribuam para relações mais positivas entre pais e filhos", acrescentando que "a colaboração com instituições de saúde é fundamental para validar o impacto deste programa".

Em simultâneo, está também em curso o desenvolvimento da versão Criança®, dirigida a pais de crianças entre um e seis anos de idade. Este programa, totalmente digital e realizado de forma autónoma, foi concebido para apoiar famílias que sintam dificuldades na gestão dos desafios da educação de crianças pequenas ou que pretendam prevenir o aparecimento de stress parental.

"A parentalidade é uma experiência gratificante, mas também pode ser muito desafiante. Como tal, criámos esta versão do programa com o objetivo de apoiar mães e pais na gestão das exigências associadas à educação de crianças pequenas", afirma a coordenadora.

As duas versões do Pais de Pequeninos encontram-se com inscrições abertas e a participação é gratuita. O projeto é financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, através da iniciativa Growing Minds, e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).