Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 25 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Justiça

​Castelo Branco acusado de violência doméstica remete-se ao silêncio em tribunal

25 jun, 2026 - 19:26 • Cristina Nascimento

Julgamento do socialite começou esta quinta-feira, mas a primeira sessão durou apenas cerca de 30 minutos. José Castelo Branco participou por videoconferência e Betty Grafstein não compareceu por questões de saúde.

A+ / A-

José Castelo Branco, acusado de violência doméstica contra a mulher Betty Grafstein, remeteu-se ao silêncio na primeira sessão do julgamento.

O arguido não esteve presencialmente no Tribunal de Cascais, mas participou na audiência através de videoconferência.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a SIC Notícias, Castelo Branco alegou questões profissionais e de saúde para prestar declarações a partir dos Estados Unidos. Ainda segundo a mesma fonte, José Castelo Branco acrescentou que o caso provoca-lhe sofrimento e que não está em condições de falar.

Já a alegada vítima Betty Grafstein, atualmente com 97 anos, esteve ausente. A advogada de Grafstein alegou que a sua cliente não apresenta condições psicológicas para depor.

A representação de Betty Grafstein apresentou ainda um requerimento para que o processo decorra à porta fechada.

A sessão desta quinta-feira durou cerca de 30 minutos.

O advogado de José Castelo Branco tem agora cinco dias para se pronunciar sobre o pedido da advogada de Betty de exclusão de publicidade.

A próxima sessão do caso está marcada para 22 de setembro.

Em novembro de 2024, o Ministério Público acusou José Castelo Branco de um crime de violência doméstica contra Betty Grafstein, alegando que agredia física e verbalmente a joalheira norte-americana, com quem casou em 1996.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 25 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Saúde e clima

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil