- Noticiário das 19h
- 25 jun, 2026
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Justiça
Castelo Branco acusado de violência doméstica remete-se ao silêncio em tribunal
25 jun, 2026 - 19:26 • Cristina Nascimento
Julgamento do socialite começou esta quinta-feira, mas a primeira sessão durou apenas cerca de 30 minutos. José Castelo Branco participou por videoconferência e Betty Grafstein não compareceu por questões de saúde.
José Castelo Branco, acusado de violência doméstica contra a mulher Betty Grafstein, remeteu-se ao silêncio na primeira sessão do julgamento.
O arguido não esteve presencialmente no Tribunal de Cascais, mas participou na audiência através de videoconferência.
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Segundo a SIC Notícias, Castelo Branco alegou questões profissionais e de saúde para prestar declarações a partir dos Estados Unidos. Ainda segundo a mesma fonte, José Castelo Branco acrescentou que o caso provoca-lhe sofrimento e que não está em condições de falar.
Já a alegada vítima Betty Grafstein, atualmente com 97 anos, esteve ausente. A advogada de Grafstein alegou que a sua cliente não apresenta condições psicológicas para depor.
A representação de Betty Grafstein apresentou ainda um requerimento para que o processo decorra à porta fechada.
A sessão desta quinta-feira durou cerca de 30 minutos.
O advogado de José Castelo Branco tem agora cinco dias para se pronunciar sobre o pedido da advogada de Betty de exclusão de publicidade.
A próxima sessão do caso está marcada para 22 de setembro.
Em novembro de 2024, o Ministério Público acusou José Castelo Branco de um crime de violência doméstica contra Betty Grafstein, alegando que agredia física e verbalmente a joalheira norte-americana, com quem casou em 1996.
- Noticiário das 19h
- 25 jun, 2026
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